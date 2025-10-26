Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб пенсионер

На 237 км. автодороги Р260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика FAW на неосвещенном участке дороги допустил наезд на 71-летнего пешехода, двигающегося попутно по краю проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наталья Белоштейн

