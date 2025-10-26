Генпрокуратура требует отобрать активы экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, ряда физических и юридических лиц на общую сумму 1,6 млрд рублей.

По ходатайству истца Хостинский райсуд Сочи наложил обеспечительный арест на имущество и счета. В перечень активов входят пять автомобилей Mercedes и жилье в центре Санкт-Петербурга, а всего — 77 объектов недвижимости. Защита ответчиков утверждает, что законность приобретения активов подтверждена документами.

Иск первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина поступил в райсуд Сочи 16 октября. Помимо Алексея Копайгородского, ответчиками по делу являются его жена Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, юрист Полина Чернышенко, автономная некоммерческая организация «Мир детства» и четыре коммерческие фирмы — ООО «Алекс», ООО «Бизнес Комфорт-Юг», ООО «ТМ Отражение», ООО «Хугге» — и восемь физических лиц, включая адвоката Евгения Дворовенко.

