Глава МИД Сербии предложил провести саммит РФ-США в Белграде

Сербия готова принять у себя саммит РФ и США, если будет нужно. Об этом заявил сербский министр иностранных дел Марко Джурич в интервью Fox News.

«Сербия также входит в число стран, которые предлагают свои услуги, учитывая нашу историю, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, и, если необходимо или есть интерес, готовы провести любые переговоры»,— сказал господин Джурич.

По словам министра, необходимо закончить российско-украинский конфликт. Он добавил, что Сербия «поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, установленными ООН».

Ранее о готовности принять у себя саммит РФ и США заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что у Турции установлены хорошие отношения с обеими сторонами, что позволит странам установить диалог.

16 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в Будапеште в ближайшее время состоятся переговоры двух стран. Однако в ночь на 23 октября президент США заявил, что отменил эту встречу. Днем ранее американский Минфин ввел новый пакет санкций против России, который включает ограничения в отношении нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».