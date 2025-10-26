В Свердловской области построят 25 лагерей с сафари-палатками

В Свердловской области запустят пятилетнюю программу по обновлению детских лагерей «Уральские каникулы», сообщили в департаменте информационной политики региона. В рамках нее построят 25 палаточных лагерей с сафари-палатками.

«Проанализировали наши ресурсы: 68 лагерей приняли в летние смены 82 тыс. детей. Наша цель — дать возможность отдохнуть значительно большему количеству ребят»,— сказал губернатор Денис Паслер.

В первую очередь по проекты планируют отремонтировать уже существующие лагеря. Помимо этого, установят 15 быстровозводимых каркасных корпусов на 600 мест, в которых можно будет жить в любое время года, создадут лагеря с сафари-палатками и санитарно-бытовыми блоками на 1,2 тыс. мест.

В программу вошло строительство каркасных бассейнов в местах отдыха детей. Их планируют построить не менее 12. В лагерях построят стационарные медпункты, дополнительно закупят медицинское оборудование.

Всего за прошедшее лето в детских лагерях отдохнули 410 тыс. детей из Свердловской области, в том числе в лагерях в других регионах. На их отдых потратили 2,8 млрд руб.

Анна Капустина