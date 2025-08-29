Свыше 410 тыс. детей из Свердловской области съездили в летние лагеря

В детских лагерях за лето отдохнули более 410 тыс. человек из Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Из областного бюджета на детский отдых было направлено порядка 2,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Более 208 тыс. детей приняли участие в походах и фестивалях. В целом, в загородные лагеря съездили 70 тыс. человек, в лагеря на базе санаториев — свыше 18 тыс. человек. В лагерях с дневным типом пребывания побывали почти 110 тыс. детей, еще 2 тыс. были в трудовых лагерях. «Финансовая поддержка областного бюджета позволила муниципальным образованиям Свердловской области организовать полноценный отдых детей в детских оздоровительных лагерях, а также их трудовую занятость в период летних каникул»,— добавила заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова.

На каникулах дети работали подсобными рабочими, озеленителями, уборщиками, садовниками и были заняты на других подработках, на которых не требуются квалифицированные рабочие. При этом некоторых несовершеннолетних устраивали учениками мастеров на производствах.

Кроме того, дети Среднего Урала съездили в санаторий «Жемчужина» в Анапе, также 600 человек посетили всероссийские детские центры «Океан», «Смена», «Орленок», «Алые паруса» и международный детский центр «Артек». Путевки в детские оздоровительные лагеря в первую очередь предоставлялись детям участников специальной военной операции (СВО) и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в Свердловской области более 34 тыс. детей отдохнули в лагерях, санаториях и на курортах в середине летней оздоровительной кампании.

Ирина Пичурина