Три беспилотника сбиты над Ростовской областью
Дежурными средствами ПВО в Ростовской области ночью перехвачено и уничтожено три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как отметила в своем Telegram-канале глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова, один БПЛА был сбит и упал недалеко от села Ряженое.
Никто в ночной атаке не пострадал. Сегодня районные власти проведут обследование близлежащих домовладений.
Второй беспилотник ликвидирован в поле, между Сухореченским и Матвеевым Курганом.