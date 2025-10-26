Три беспилотника сбиты над Ростовской областью

Дежурными средствами ПВО в Ростовской области ночью перехвачено и уничтожено три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметила в своем Telegram-канале глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова, один БПЛА был сбит и упал недалеко от села Ряженое.

Никто в ночной атаке не пострадал. Сегодня районные власти проведут обследование близлежащих домовладений.

Второй беспилотник ликвидирован в поле, между Сухореченским и Матвеевым Курганом.

Наталья Белоштейн