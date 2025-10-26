В ДТП в Хакасии погибли три пассажира микроавтобуса

Сегодня около 7 часов на 388-м км автодороги «Енисей» произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщил Telegram-канал МВД по Республике Хакасия.

По информации правоохранительного ведомства, 59-летний водитель микроавтобуса Toyota Touring HiAce не справился с управлением и выехал в кювет, машина перевернулась. В результате инцидента погибли три пассажира — 34-летний мужчина и две женщины 59 и 58 лет. Три пассажирки были доставлены в больницу.

«Предположительно, в момент ДТП на дороге имелась скользкость»,— говорится в сообщении полиции.

Михаил Кичанов