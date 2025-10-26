За ночь над территорией России сбиты 82 беспилотника

Минобороны России заявило, что в ночь на 26 октября силы ПВО сбили в небе над восемью регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей 82 беспилотника.

Как уточнило ведомство, 30 БПЛА уничтожено над Брянской областью, еще 26 — над Тульской областью. Семь беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Рязанской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. Три БПЛА сбиты над Ростовской областью, два — над Подмосковьем, по одному — над Курской и Липецкой областями.

О работе ПВО ранее сообщал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Примерно с 22:00 мск 25 октября приостановлена работа аэропорта Краснодара.