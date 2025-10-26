В отношении автора Telegram-канала «Солдатская правда» прекратили дело

Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова прекращено из-за отсутствия состава преступления, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Михаила Полынкова задержали 18 июня 2025 года. Сам он связывал задержание со своим постом в Telegram-канале. К публикации были прикреплены фрагменты передач телеведущего Владимира Соловьева, в которых тот рассуждает об Израиле и Иране.

Господин Полынков входит в число руководителей «Русского движения Стрелкова», а также в исполнительный комитет незарегистрированной партии «Русская весна».