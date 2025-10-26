NYT узнала имя анонимного спонсора Пентагона

Анонимное пожертвование Пентагону в размере $130 млн направил американский «миллиардер-затворник» Тимоти Меллон, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп не озвучивал имя спонсора, но назвал его «выдающимся гражданином».

25 октября господин Трамп сообщил, что Пентагон получил $130 млн в качестве пожертвования для выплаты компенсаций военнослужащим во время шатдауна. В разговоре с журналистами президент США пояснил, что анонимный спонсор «не хочет публичности».

Как пишет NYT, Тимоти Меллон — банкир и железнодорожный магнат. В 2024 году он пожертвовал $50 млн на президентскую кампанию Дональда Трампа. Forbes оценивает состояние господина Меллона в $14,1 млрд.

Правительство США приостановило работу 1 октября из-за разногласий республиканцев и демократов по поводу плана финансирования госорганов. Около 1,4 млн госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска. Сотрудники критически важных отраслей, в числе которых медики, пограничники и военнослужащие, работают без зарплаты.

