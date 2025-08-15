В Чувашии причалы за 1 млрд построят в сжатые сроки после расторжения контрактов

Два причала в Козловке и Мариинском Посаде в Чувашии планируют достроить в запланированные сроки — в 2027 году, несмотря на паузу в строительстве после расторжения контрактов подрядчиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики Дмитрия Краснова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебаркадер в Мариинском Посаде, принимающий теплоходы с лета 2024 года

Фото: @krasnovd21 Дебаркадер в Мариинском Посаде, принимающий теплоходы с лета 2024 года

Фото: @krasnovd21

«Наша задача — постараться уложиться в заранее намеченные сроки строительства, <...> чтобы в навигацию 2027 года теплоходы смогли причаливать и в Козловке, и в Мариинском Посаде», — заявил господин Краснов.

Вице-премьер Чувашии рассказал, что контракты на строительство двух причалов были заключены с компанией «СтройКрафт» в январе этого года, а спустя полгода были расторгнуты подрядчиком в одностороннем порядке.

В Мариинском Посаде также продолжается благоустройство «Государевой горы». На туристический объект выделили 72 млн руб. из федерального бюджета. Дмитрий Краснов критиковал работы по благоустройству «Государевой горы».

Ранее глава Чувашии Олег Николаев в интервью «Ъ Волга-Урал» рассказал, что суда любого класса смогут подходить к двум причалам. Тогда строительные работы оценили на сумму почти 1 млрд руб.

Диана Соловьёва