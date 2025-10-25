Александр Волков дотерпел до претендентского статуса
Победа над Жаилтоном Алмейдой вплотную приблизила российского супертяжеловеса к чемпионскому поясу UFC
Россиянин Александр Волков в день 37-летия, наконец, прервал серию неудач в поединках, которые должны были принести ему право биться за чемпионский пояс UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA). Претендентский статус он добыл в очень сложном матче в Абу-Даби против бразильца Жаилтона Алмейды. После него каждый из соперников мог рассчитывать, что победу отдадут ему, но раздельным решением судей она досталась Волкову.
Бой Александра Волкова (справа) и Жаилтона Алмейды
Фото: Altaf Qadri / AP
После этого боя все, кто внимательно следил за карьерой Александра Волкова, наверняка воспоминали о том, сколько же раз по ходу нее он допускал осечки, оказавшись рядышком с титульным поединком, считаясь всеми – экспертами, функционерами UFC – достойнейшим его соискателем. Просто нужен еще один успех – и все, чемпионский бой гарантирован.
В 2018 году Волков нарвался на нокаут от Деррика Льюиса, хотя до него доминировал. В 2020-м он уступил Кертису Блейдсу, в 2021-м – Сирилю Гану, а в 2022-м – нашедшему возможность провести болевой прием британцу Тому Аспинэллу, потом добывшему звание, которое через несколько часов после того, как россиянин завершил свое выступление, защищал в Абу-Даби в противостоянии с Ганом.
Длиннющий список, длиннющая череда болезненных ЧП. И вот в свой очередной день рождения Александр Волков, уже ветеран, ее оборвал – в бою тяжелейшем, таком, исход которого не угадаешь, как ни старайся.
В нем у каждого были свои козыри. Но формально играли вроде бы лишь те, которыми владел Жаилтон Алмейда, искусный мастер джиу-джитсу: для такого работа в партере куда предпочтительнее работы в стойке, где безумно хорош двухметровый, с шикарным арсеналом ударов Волков. Бразилец в первом раунде быстро перевел оппонента на настил. И тут-то выяснилось, что Волков ко всем такого рода передрягам готов. В концовке раунда он не просто вывернулся из захвата, а сам перевернул Алмейду, пробивая и пробивая его увесистыми тычками. Для поклонников бразильца картина была жутко неприятной. Они-то были уверены, что, если Алмейда проводит тейкдаун, мучиться предстоит исключительно его сопернику.
Во втором раунде бразилец, впрочем, реванш взял довольно убедительный. И в нем Александру Волкову не довелось долго стоять на ногах. Но теперь не довелось и контратаковать на полу. Алмейда был скучен, не рисковал, стараясь продырявить удивительно крепкую защиту россиянина, однако едва ли из-за этого сильно расстроился: раунд он точно взял.
А третий, заключительный, превратился в особенную историю с точки зрения насыщенности разными событиями. Жаилтон Алмейда набирал свои тейкдауны. А Волков вставал и жестко отвечал. А еще, лежа на спине, выбрасывал удары в голову бразильцу, показывая, что и в таком положении может быть активен и опасен.
В общем, когда оба стояли рядышком с рефери, дожидаясь судейского вердикта, в зале, скорее всего, не было человека, который мог бы уверенно указать на кого-то из них как на победителя. У Жаилтона Алмейды – подавляющее превосходство по контролю противника, у Александра Волкова – по ударам, выброшенным и попавшим в цель. В итоге все три судьи поставили одинаковый счет – 29:28. Но у двух он был все-таки в пользу Волкова.