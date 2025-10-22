Надой молока в Удмуртии за январь—сентябрь увеличился почти на 6,2%

Объем производства молока в Удмуртии за девять месяцев составил 873,5 тыс. т, сообщает пресс-служба Госсовета республики после торжественного мероприятия для сельскохозяйственников 21 октября. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», надой молока увеличился год к году на 6,17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов

Фото: Госсовет Удмуртии Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов

«Удмуртия в лидерах по производству молока в стране. В топ-3 в ПФО по производству сыра и сливочного масла. Продукцию, сделанную вашими руками, сегодня уже знают в 27 странах мира»,— рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов.

Председатель Госсовета региона Владимир Невоструев добавил, что по погодным условиям этот год был «очень сложным» для сельхозпроизводителей, но селяне добились «прекрасного урожая» в 860 тыс. т. Это на 14,66% больше, чем годом ранее. Господин Невоструев напомнил, что в начале 2000-х Россия убирала 60 млн т зерна, сейчас — 132 млн т.

В Удмуртии действует 50 агротехклассов, в которых обучаются 850 учеников. «Молодежь должна прийти в агропромышленный комплекс. Работу <...> надо проводить во всех сельских школах, не только в тех, в которых открыты агроклассы. В каждой школе должны выступать руководители сельхозпредприятий <...> надо водить учащихся в мастерские и фермы, показывать, что сегодня село уже современное — современная техника, современные технологии, и нужны хорошие специалисты»,— добавил спикер республиканского парламента.

Напомним, из-за переувлажнения почвы в первой половине сентября аграрии Удмуртии потеряли урожай на сумму свыше 207 млн руб. Всего пострадало более 50 предприятий в 19 районах республики. В регионе 8-15 сентября действовал режим ЧС. Он вводился для избавления аграриев от штрафов за невыполнение целевых показателей по программам субсидирования, а также для возможности получить страховые выплаты. Однако только четыре пострадавших сельхозпредприятия были застрахованы.

Руководители агрокомпаний говорят о нецелесообразности страхования урожая ввиду сложности получения компенсаций. Ряд представителей отрасли оценили собственные потери от непогоды в 50—66,6%. Эксперты считают, что для того чтобы страховки пользовались спросом у сельхозпредприятий, необходима разработка специальных соглашений между аграриями, региональным правительством и страховыми фирмами.

