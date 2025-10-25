Петросян и Угожаев возглавили турнир на первом этапе Гран-при России

Фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы в женском турнире на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Судьи присудили ей 75,89 балла. Победу в мужском турнире в короткой программе одержал Николай Угожаев. За прокат он получил 95,69 балла.

Второе место в женской программе заняла Анна Фролова (72,74 балла). На третьем месте — Ксения Гущина (70,60). Второе место в мужской программе занимает Григорий Федоров (87,45), тройку лидеров замыкает чемпион Европы Марк Кондратюк (87,36).

В соревнованиях спортивных пар на первом этапе с результатом 71,48 балла первое место занимают Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (70,71), третье — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (64,61).

В ритм-танце лидируют Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (75,61 балла). На втором месте расположились Василиса Кагановская и Максим Некрасов (74,30 балла). Третьими стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (74).

Всего в предстоящем сезоне состоятся пять этапов Гран-при России: в Магнитогорске (25-26 октября), Красноярске (2-3 ноября), Казани (9-10 ноября), Москве (15-16 ноября) и Омске (23-24 ноября). Финал Гран-при России пройдет в Челябинске в начале марта 2026 года.