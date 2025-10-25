В Самаре произошло ДТП с участием автобуса с детьми

В Самаре произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которой пострадали восемь человек, включая четырех детей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 25 октября на перекрестке пр. Кирова и ул. Свободы, когда автобус ПАЗ, перевозивший команду юных гимнастов, столкнулся с автомобилем. По данным полиции, в результате аварии пострадали четверо детей, находившихся в автобусе, а также трое взрослых из легкового автомобиля. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По имеющейся информации, водитель автобуса признал свою вину, объяснив, что не успел пропустить встречный автомобиль.

Андрей Сазонов