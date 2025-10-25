«РИА Новости»: против экс-тренера по кикбоксингу Ахмедова возбудили новое дело

ФСБ сообщила о возбуждении в Дагестане уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в участии в вооруженном конфликте против ВС РФ на территории Украины. «РИА Новости» со ссылкой на источник уточняет, что фигурантом стал бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов. В ноябре 2023 года в отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Новое дело расследуется по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности этой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый разделяет идеологию сепаратизма, не согласен с вхождением Крыма и новых регионов в состав РФ, выступает против СВО. В начале 2022 года он вступил в «Батальон имени Имама Шамиля» (признан террористической организацией и запрещен).

В составе запрещенной организации подозреваемый продолжает участвовать в боевых действиях против российской армии на Украине, добавили в ФСБ.