В 2025 году бюджет Татарстана планируют изменить, сократив дефицит бюджета с 31 млрд до 17,3 млрд руб. и увеличив доходы на 71 млрд руб. Проект соответствующих изменений проходит антикоррупционную экспертизу.

Дефицит бюджета Татарстана на 2025 год хотят сократить почти вдвое

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дефицит бюджета Татарстана на 2025 год хотят сократить почти вдвое

Доходы составят 576,4 млрд руб., а расходы — 593,7 млрд руб. В новом бюджете учтены межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от федерального бюджета на сумму 96,5 млрд руб. Включены средства от фонда пенсионного и социального страхования РФ, госкорпорации «ВЭБ.РФ» и фонда развития территорий.

В ноябре прошлого года в Татарстане утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом в 13,5 млрд руб. Однако уже в июне 2025 года в Госсовете республики поддержали увеличение дефицита бюджета в 2,4 раза, до 31 млрд руб.

Влас Северин