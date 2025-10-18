«Газпром» подал иск к российскому филиалу Linde

«Газпром» (MOEX: GAZP) подал иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти к российскому филиалу немецкой группы компаний Linde. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ответчиком по делу также выступает компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, которая занимается управлением недвижимостью и предоставляет услуги в России и Германии. Кроме того, «Газпром» предъявил иск к международной юридической компании Pinsent Masons, которая представляет интересы Linde в процессах с «Русхимальянсом» (РХА) — оператором комплекса переработки этносодержащего газа и производства сжиженного газа в Усть-Луге.

В 2022 году Linde, которая поставляла часть оборудования в рамках строительства газохимического и газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге, объявила о выходе из проекта из-за санкций Евросоюза. В итоге РХА разорвал контракт с немецким подрядчиком, а в 2023 году подал к нему иск о возмещении убытков по контракту. Иск удовлетворил суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. В 2024 году оператор подал иск к Linde и ее российским «дочкам» на 105,5 млрд руб.

