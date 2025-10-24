Житель Приморского района пострадал в результате пожара на Верхне-Каменской улице

Квартирный пожар с пострадавшим произошел рано утром 24 октября в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Верхне-Каменская улица, дом 11, корп. 1, поступил на пульт дежурного в 04:40, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в квартире-студии общей площадью 16 кв. метров происходило горение обстановки на площади 5 кв. м. С огнем удалось справиться спустя около сорока минут силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в медицинское учреждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Хрустальной улице в Петербурге в ночь на 24 октября по повышенному номеру сложности тушили пожар в ангаре площадью 300 кв. м.

Андрей Цедрик