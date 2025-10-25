Под Петербургом раскопали старинную баню, где мог париться баснописец Крылов

Археологи раскопали в усадьбе Приютино под Всеволожском фундамент старинной бани, которую мог посещать великий русский баснописец Иван Крылов. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой. По словам чиновника, в этом году в регионе начали разрабатывать проект реставрации объекта. Сейчас там ведутся комплексные научные изыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фундамент бани в усадьбе Приютино, где мог париться великий баснописец Иван Крылов

Усадьба была построена в начале XIX века президентом Академии художеств и директором Императорской публичной библиотеки Алексеем Олениным. В разные годы гостями Оленина становились знаменитые писатели, актеры, музыканты и художники. Среди них Александр Пушкин, Василий Жуковский и Михаил Глинка.

Андрей Маркелов