Информации об отмене концерта Григория Лепса в Казани, запланированного на 28 октября, не поступало. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в билетной кассе «Татнефть Арены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Татнефть Арене» не получали уведомлений об отмене концерта Григория Лепса

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В «Татнефть Арене» не получали уведомлений об отмене концерта Григория Лепса

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что после выступления во Владивостоке Лепс был госпитализирован и отменил три ближайших концерта из-за состояния здоровья, включая выступления в Казани.

Так, его концерт 22 октября в Ижевске был отменен из-за болезни артиста, о чем сообщила пресс-служба местного ДК «Аксион».

Влас Северин