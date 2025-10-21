Концерт Григория Лепса в Ижевске отменили из-за болезни певца

Концерт Григория Лепса, запланированный на 22 октября в Ижевске, отменен из-за болезни исполнителя, говорится на сайте дворца культуры «Аксион». «Возврат средств осуществляется по месту приобретения. Доп.информация придет на e-mail, который указан при покупке билета»,— говорится в объявлении на сайте певца.

Мероприятие должно было состоятся в среду, 22 октября, в 19:00. Запланированный на 24 октября концерт в Кирове был перенесен на 9 декабря.