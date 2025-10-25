В Югре открыли дорогу Югорск — Таежный после ремонта

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) открыли после ремонта участок дороги Югорск — Таежный, которая соединяет округ с другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе югорского правительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Строители отремонтировали 19 км дороги, в том числе выровняли опасные повороты, обновили мост через реку Эсс, заменили коммуникации — газопроводы и отводы талой воды.

Дорога входит в федеральный маршрут «Северо-Запад — Сибирь». Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ранее называл ремонт участка дороги Югорск — Таежный в числе наиболее масштабных задач в сфере дорожного строительства. Финансирование дорожных работ в регионе на ближайшие три года составляет около 20,5 млрд руб.

Анна Капустина