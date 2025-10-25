Reuters: США подготовили новые санкции против России

США подготовили дополнительные санкции в отношении России, направленные на ключевые сферы российской экономики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, санкции касаются российского банковского сектора и нефтяной инфраструктуры.

Украинские власти на прошлой неделе предложили Соединенным Штатам ввести новые санкции в отношении РФ, в том числе отключить все российские банки от долларовой системы, сказал собеседник издания.

По информации агентства, некоторые члены Сената США возобновили попытки добиться рассмотрения давно замороженного проекта о санкциях. Президент США Дональд Трамп готов поддержать новый пакет ограничений, однако маловероятно, что он одобрит его в ближайшее время. Скорее всего, он будет выжидать несколько недель, чтобы оценить реакцию России на только что введенные ограничения, считают источники Reuters.

22 октября США объявили о санкциях в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Меры предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрещают американским организациям вести с ними бизнес. Кроме того, 23 октября новый пакет санкций в отношении РФ принял Евросоюз.