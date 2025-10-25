В Ростове начался форум «Хакатон Осень 2025»

В субботу в Ростове-на-Дону на площадке легкоатлетического манежа ДГТУ начался форум программных разработчиков «Хакатон Осень 2025». Он будет проходить 48 часов как в очном, так и в дистанционном форматах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

На Хакатон зарегистрировались 265 команд. В мероприятиях примут участие 1,1 тыс. человек — ученики семнадцати школ и гимназий Ростова, студенты пятнадцати колледжей и вузов Ростовской области и студенты двадцати пяти колледжей и вузов из тринадцати регионов России. Им предстоит выполнить девять технических заданий.

Лучшие участники Хакатона получат денежные призы и возможность пройти стажировки в ведущих ИТ-компаниях.

Мария Иванова