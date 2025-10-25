Единая лига ВТБ осталась без непобежденных

Лидер баскетбольной Единой лиги ВТБ казанский УНИКС, стартовавший в новом сезоне с шести побед, теперь потерпел первую неудачу. В центральном матче уикенда бронзовый призер прошлого первенства на выезде не смог справиться с действующим чемпионом — московским ЦСКА. Столичный клуб выиграл со счетом 86:75, наибольший вклад в его победу внес самый ценный игрок двух последних финалов лиги Мело Тримбл. Американец набрал 25 очков и сделал 6 результативных передач.

Матч ЦСКА и УНИКСа

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Матч ЦСКА и УНИКСа

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В этом матче ЦСКА начал куда энергичнее, чем во встрече против белградской «Меги» в середине недели (72:81). Армейцы атаковали быстро, здорово двигали мяч и, хотя и не полагались прежде всего на трехочковые, были успешны в их реализации. Попали в цель первые три дальних броска, причем отличились три разных игрока: Антон Астапкович, Мело Тримбл и Никита Курбанов. А Ливио Жан-Шарль компенсировал свои промахи из «краски» подборами. В середине отрезка хозяева вели 18:11. Старт в атаке им удался. Но оторваться, быстро положить УНИКС на лопатки не вышло.

Казанцы, стрелявшие с дистанции куда менее точно, все-таки как-то слишком легко забирались под кольцо и били соперника там. Окончательно игра выровнялась, когда армейские снайперы начали мазать. Следующие шесть трехочковых попыток игроков ЦСКА цели уже не достигли — и к середине второй четверти на табло был равный счет.

Однако даже в те минуты, когда хозяева сталкивались с проблемами впереди, гостям чего-то не хватало, чтобы преимущество нарастить.

Здорово пользовавшемуся своими габаритами в начале матча центровому Маркусу Бингэму в условиях более плотной опеки все же не хватало резкости. Издали у казанцев по-прежнему не шло: за первую половину они реализовали лишь 3 попытки из 14. Суетливости в их атаках появлялось все больше. И в результате очередной рывок удался москвичам. Они ушли на большой перерыв, вернув себе перевес в семь очков,— 43:36.

Выйдя на площадку вновь, УНИКС совсем посыпался. Несколько потерь казанцев (всего за матч их набралось 18) повлекли за собой ряд стремительных контратак, которые завершил Мело Тримбл. В дебюте третьей четверти ЦСКА вел уже «плюс 15». Оживили казанскую команду два тайм-аута, взятые ее главным тренером Велимиром Перасовичем. После них гости стали играть настырнее, агрессивнее действовали на обоих щитах. Это, конечно, дало какой-то эффект, но чтобы восстановить интригу, требовалось что-то еще. Например, несколько точных дальних бросков.

Они нашлись под занавес третьей четверти. Сначала попал форвард Джален Рейнолдс, а затем — защитник Пэрис Ли. Последний продолжил доставлять неприятности армейцам и в заключительном игровом отрезке. Ли еще дважды подряд забил из-за дуги, а затем исполнил сложный бросок из-под кольца. Позиции ЦСКА показались еще более шаткими после пары ошибок Мело Тримбла, до этого игравшего классно. В моменте отставание казанской команды сократилось до пяти очков. Но не мог же самый ценный игрок двух последних финалов Единой лиги ВТБ мазать вечно. Решили исход встречи две «трешки» от Тримбла и еще один эпизод, в котором он спас уходивший мяч и помог своей команде довести до логического завершения еще одно владение.

Мело Тримбл в итоге и стал самым продуктивным игроком встречи. К 25 очкам американский разыгрывающий добавил 6 передач. А команда, за которую он выступает, победила — 86:75.

Таким образом, УНИКС потерпел первое поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. Казанцы, стартовавшие с шести побед, две из которых были над клубами «большой четверки» — петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью»,— тем не менее сохраняют за собой первую строчку турнирной таблицы. ЦСКА, выигравший в нынешнем регулярном чемпионате пять матчей и проигравший один, занимает второе место.

Роман Левищев