В Ростове из-за дождя коммунальные службы перевели на режим усиленной работы

Дорожные и коммунальные службы Ростова-на-Дону работают в усиленном режиме из-за сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Отмечается, что в городе создана специальная мобильная группа для реагирования. Работают дежурные бригады по расчистке решеток ливневых колодцев. Также коммунальщики расчищают ливнеприемники от опавших листьев и наносного грунта, которые смываются с поверхности дождевыми потоками.

Мария Иванова