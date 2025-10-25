В Казанском цирке артист во время выступления упал и потерял сознание

В Казанском цирке во время дневного выступления артист Матвей Циренщиков ударился головой о манеж и потерял сознание, сообщается в Telegram-канале цирка.

После неудачного трюка «Акробаты на BMX» артиста унесли с манежа на носилках. Дежурная медсестра привела его в сознание и осмотрела, не обнаружив признаков травм. Однако для полного обследования его отправили в больницу.

В Telegram-канале цирка подчеркнули, что Матвей Циренщиков был в защитном шлеме, и попросили зрителей не беспокоиться.

UDP: Компьютерная томография не подтвердила сотрясение мозга. Артист отдыхает дома.

Экстрим-шоу «ОдержиМЫе» проходит в Казанском цирке с 18 октября по 7 декабря. В программе — выступления вело- и мотоциклистов, номера эквилибристов и шоу с тиграми. Бюджет постановки составил 30 млн руб. Подробности — в интервью с режиссером шоу, заслуженным артистом России Андреем Шарниным: «Страх, смех и секс: шоу „Одержимые“ в Казани».

Влас Северин