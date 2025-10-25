Петербург стал лидером среди регионов РФ по темпу роста продаж товаров для дома

Петербург вошел в тройку регионов с самыми высокими темпами роста продаж в категории «товары для дома». Об этом говорится в исследовании сети гипермаркетов «О’Кей».

По данным аналитиков, в сентябре петербуржцы по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 17% чаще стали покупать свечи, пледы и декоративные фигурки.

Самыми любимыми интерьерными ароматами у горожан стали ваниль и кедр, их чаще всего берут для диффузоров. Корица и выпечка востребованы в формате свечей.

Наступающие холода также пробудили интерес жителей к наборам для вышивки, алмазным картинам и товарам для рукоделия. Прирост составил 8% по сравнению с первым месяцем осени 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сеть гипермаркетов «О’Кей» купит компания «Земун» из Тюмени. Стоимость сделки оценивают в диапазоне от 45 до 50 млрд рублей.

Андрей Маркелов