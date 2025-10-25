«РИА Новости»: несколько женщин арестованы по делу о хищениях у бойцов СВО

Несколько женщин арестованы в рамках дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Он утверждает, что в их числе есть сотрудница полиции аэропорта.

Три женщины признали вину, заявил собеседник агентства. Их имена и другие подробности не уточняются.

В рамках дела арестованы более 30 человек, в том числе сотрудники полиции, зазывалы и таксисты. По данным следствия, злоумышленники искали среди пассажиров участников СВО, после чего подставные таксисты подвозили их по повышенному тарифу, вымогали деньги и похищали банковские карты. Организатором преступной схемы называют Алексея Кабочкина. Ущерб по делу оценивают в 4 млн руб.