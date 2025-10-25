«РИА Новости»: еще семь фигурантов появилось в деле о хищениях у участников СВО

Семь новых фигурантов появилось в уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, суд в Москве отправил их под арест. Им вменяется участие в преступном сообществе, уточнил собеседник агентства.

По делу были арестованы более 30 человек, в том числе сотрудники полиции, зазывалы и таксисты. По версии следствия, мошенники искали среди пассажиров участников СВО, после чего подставные таксисты подвозили их по повышенному тарифу, вымогали деньги и похищали банковские карты. Ущерб по делу оценивают в 4 млн руб. Накануне в рамках дела в СИЗО отправили главу Лобненского ОПС Владимира Бардина.