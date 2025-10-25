Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Татнефть Арена» прокомментировала слухи об отмене концерта Лепса из-за болезни

Информации об отмене концерта Григория Лепса в Казани, запланированного на 28 октября, не поступало. Об этом «РИА Новости» сообщил оператор комплекса «Татнефть Арены», где должен пройти концерт исполнителя.

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщал, что Григорий Лепс якобы экстренно обратился в больницу после концерта во Владивостоке 19 октября. Утверждалось, что он отменил все концерты до конца этого месяца. Источники заявили, что у певца «тяжелое отравление».

