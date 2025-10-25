На Дону выдача автокредитов выросла на 8% за месяц

В сентябре в Ростовской области было выдано 2,98 тыс. автокредитов, что на 8% больше, чем в августе (2,76 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России в сентябре было выдано 114,1 тыс. кредитов, что на 5,2% больше показателя августа (108,5 тыс.). В НБКИ отмечают, что выдача автокредитов растет четвертый месяц подряд. Эксперты бюро это связывают, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также с субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.

Мария Иванова