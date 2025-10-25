Sky News: Израиль создал в секторе Газа группы ополченцев для борьбы с «Хамас»

Израиль поддерживает четыре группы ополченцев в секторе Газа, которые намерены бороться с палестинским движением «Хамас». Об этом сообщает Sky News со ссылкой на одного из лидеров ополчения Хоссама аль-Асталя.

Израиль, в частности, поставляет на базу ополчения продукты питания. Ополченцы «оказывают базовую медицинскую и образовательную поддержку примерно 30 семьям», заявил аль-Асталь. «Мы все за "новую Газу". Скоро мы получим полный контроль над сектором Газа и объединимся под одной крышей»,— сказал телеканалу ополченец.

Другими группировками руководят Ясир Абу Шабаб, Рами Халас и Ашраф аль-Манси. Силы ополчения действуют в районах под контролем Израиля, за так называемой «желтой линией» — границей, контролируемой израильской армией в секторе Газа. Штаб аль-Асталя находится менее чем в 700 м от ближайшего аванпоста сил армии, уточняет канал.

Израиль и «Хамас» договорились прекратить огонь 10 октября. После этого стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении соглашений. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», но палестинское движение отвергло обвинения.

