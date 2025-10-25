Литва открыла пропускные пункты на границе с Белоруссией

Литва открыла пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Белоруссией после одностороннего закрытия вечером 24 октября. Об этом сообщили в литовской Службе охраны государственной границы.

«Решение было принято после оценки ситуации и имеющейся информации об инциденте с запуском воздушных шаров из Белоруссии в Литву»,— заявили в литовском ведомстве.

Накануне начальник Национального кризисного центра Вилмантас Виткаускас сообщил LRT, что в воздушном пространстве Литвы заметили три или четыре метеозонда. Такие используют, в том числе, для контрабанды. Из-за инцидента приостанавливали работу аэропорты Вильнюса и Каунаса.

Сегодня утром в Пограничном комитете Белоруссии сообщили, что за время приостановки работы перед литовскими пунктами пропуска находились более 1,6 тыс. транспортных средств. Там отметили, что Литва не информировала белорусскую сторону о фактах нарушений госграницы, в том числе в воздушном пространстве.