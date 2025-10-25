В Свердловской области нашли пропавшего охотника

В Свердловской области завершились поиски пропавшего охотника, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Алексея Григорьева обнаружили живым.

«Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно»,— рассказали в полиции. Алексея Григорьева доставят в больницу в ближайшем поселке Кузино.

Охотник рассказал, что заблудился в лесу. Когда его нашли, двоих гончих собак, Айки и Шельмы, при нем не было. На их поиски хозяин отправится самостоятельно.

Напомним, свердловчанин пропал в лесу под Первоуральском, в правоохранительные органы обратилась его жена. Предполагали, что мужчина забыл дома лекарства, и у него начались проблемы со здоровьем. Также отрабатывали двоих мужчин, которые поехали на охоту вместе с ним, но затем вернулись.

Анна Капустина