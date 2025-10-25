В Свердловской тайге пропал охотник с двумя собаками

В Свердловской области ищут заблудившегося в тайге охотника с двумя гончими — Айкой и Шельмой. Об этом сообщил глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Житель Первоуральска Алексей Григорьев отправился на охоту с гончими Айкой и Шельмой еще 23 октября. Его супруга обратилась в правоохранительные органы вечером 24 октября. Телефон 64-летнего охотника недоступен.

«В розыске Алексея Михайловича задействовано более 50 представителей МВД и волонтеров, а также спецтехика — квадроциклы, беспилотники, громкоговорители»,— рассказал Валерий Горелых. При этом у гончих пропавшего были GPS-трекеры, однако они привязаны к телефону охотника.

Особые приметы пропавшего — рост около 180 см, худощавый, коротко стриженные волосы, штаны и куртка светлой камуфляжной расцветки, черная шапка и серые сапоги.

По словам полковника Горелых, пропавший был опытным охотником, и бывал в этих местах неоднократно, однако мог в спешке забыть лекарственные препараты, которые обычно имел с собой. Предположительно, у него могли начаться проблемы со здоровьем.

Помимо этого, уголовный розыск «отрабатывает» двух мужчин, которые были в лесу в начале охоты вместе с пропавшим, однако затем уехали оттуда. Сыщики уже нашли машину УАЗ, на которой они приехали отдохнуть. Отмечают, что путевки на охоту у них не имелось.

Анна Капустина