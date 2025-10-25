Сына Япончика признали потерпевшим по делу об убийстве отца

Сына убитого в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) признали потерпевшим по делу в отношении организатора преступления Ильи Симонии (Махо). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Виновность Симонии И.Г. ... подтверждается... оглашенными показаниями потерпевшего... согласно которым 28 июля 2009 года в его отца (Иванькова.— "Ъ"), выходящего из здания ресторана "Тайский слон"… неизвестными произведен выстрел»,— говорится в документе.

Получивший тяжелую рану господин Иваньков из-за последовавших осложнений спустя несколько месяцев умер. На след Махо, успевшего уехать за границу, правоохранительные органы вышли лишь в 2020 году, после того как задержали нескольких непосредственных участников преступления. В январе 2025-го Мосгорсуд заочно приговорил его к 21 году колонии строгого режима.

