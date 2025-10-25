Уклониста, сбежавшего из-под конвоя в Казани, задержали в Набережных Челнах

Сбежавшего в Казани уклониста и его подельников, напавших на конвой военной комендатуры, задержали в Набережных Челнах сотрудники МВД, сообщил источник «Ъ Волга-Урал».

По информации «Ъ Волга-Урал», уклонист был возвращен в комендатуру, с сообщниками работают полицейские.

МВД Татарстана оказалось недоступно для комментариев.

Инцидент произошел на улице Гвардейской в Казани. По данным источника «Ъ Волга-Урал», вечером на светофоре двое мужчин на черном Kia Rio без номеров напали на конвой. Они открыли заднюю дверь конвойного автомобиля, вытащили уклониста и скрылись. В городе вводили план «Перехват».

Влас Северин