В Казани произошло нападение на конвой военной комендатуры. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник в силовых структурах.

По данным источника «Ъ Волга-Урал», вечером на улице Гвардейской на светофоре двое мужчин на черном Kia Rio без номеров открыли заднюю дверь конвойного автомобиля, который перевозил уклониста. Нападавшие вытащили задержанного, посадили в свой автомобиль и скрылись.

Сейчас в городе введен план «Перехват», уточнил собеседник издания.

МВД Татарстана не было доступно для комментариев.

Ранее СМИ сообщали о нападении на конвой ФСИН. В пресс-бюро ФСИН России сообщили, что информация о нападении на конвой в Казани не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что накануне в Казани при проверке стройплощадок выявили восемь новых граждан России, уклонявшихся от постановки на воинский учет.

UPD: План «Перехват» отменен, результатов нет, сообщил источник «Ъ Волга-Урал».

Анар Зейналов