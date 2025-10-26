Верховный суд исправленному верит

Исправление неточностей в протоколах ГИБДД и отказ от повторной «продувки» у врача не являются поводом для отмены лишения прав водителя, которого подозревали в пьяном вождении. К такому выводу пришел Верховный суд (ВС), рассматривая дело полицейского из Забайкальского края, который был наказан за отказ от медицинского освидетельствования. Эксперты позицию ВС поддержали.

Постановление ВС, с которым ознакомился “Ъ”, касается дела Очира Бадмадоржиева из Забайкальского края. Он 21 октября 2024 года выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. Инспекторы предложили водителю пройти проверку на опьянение, но господин Бадмадоржиев отказался. Тогда сотрудники полиции направили его на медицинское освидетельствование в больницу.

Сначала водитель согласился пройти эту процедуру. В ходе первой «продувки» прибор показал 0,88 мг этанола на литр выхода (максимально допустимая норма — 0,16 мг). От второй проверки Очир Бадмадоржиев отказался и покинул больницу.

Обязанность дважды «продуваться» при прохождении проверки у врача, напомним, закреплена приказом Минздрава. Врачи зафиксировали в документах, что господин Бадмадоржиев отказался от медосвидетельствования. За это суд 24 февраля 2024 года лишил водителя прав на полтора года и назначил штраф в размере 30 тыс. руб. по ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Очир Бадмадоржиев обжаловал решение в вышестоящих инстанциях и дошел до Верховного суда. Прежде всего он указал, что инспекторы внесли правку в протоколе направления на проверку. Сначала они написали, что у водителя наблюдалось «резкое изменение окраски кожных покровов лица» (что является одним из признаков опьянения), но затем исправили на «запах изо рта». Тем не менее ВС окончательно решил, что такая правка не является основанием для отмены постановления о лишении прав. Суд обратил внимание, что первый признак опьянения все равно был указан в протоколе об административном правонарушении, с которым водитель был ознакомлен.

Также господин Бадмадоржиев заявил суду, что не отказывался от медицинского освидетельствования, а просто не знал, что «продувку» нужно пройти дважды. Но и этот аргумент не сработал в ВС, как и в нижестоящих инстанциях.

Судьи посчитали, что водитель не выполнил «законные требования медицинского работника», что «образует объективную сторону состава административного правонарушения». Постановления ВС по отдельным делам, напомним, попадают в обзоры судебной практики, на которые затем ориентируются суды нижестоящих инстанций.

Основатель проекта «Подслушано у ДПС» капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов называет позицию ВС «логичной», поскольку незначительные исправления в документах не влияют на квалификацию нарушения и не нарушают прав водителя. «Побег со второй "продувки" — это, по сути, прерывание процедуры освидетельствования и де-юре является отказом,— отмечает юрист, эксперт по безопасности дорожного движения "Народного фронта" Екатерина Соловьева.— ВС указал это для особо хитрых водителей, считающих, что так они могут уйти от ответственности».

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году в отношении водителей было возбуждено 156,8 тыс. дел по ст. 12.26 КоАП, что на 4% меньше, чем годом ранее. По данным ГИБДД, за девять месяцев 2025 года произошло 1,74 тыс. ДТП (на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) с водителями, отказавшимися от проверки.

“Ъ” обратил внимание на дополнительные детали дела, описанные в постановлении мирового судьи и других документах. Со ссылкой на показания свидетелей говорится, что некая женщина «обещала провести его (Очира Бадмадоржиева.— “Ъ”) по нулевым результатам» и только по этой причине он согласился «продуть» алкометр в больнице. Более того, сотрудники больницы сначала оформили документы, подтверждающие, что опьянения вообще не было, и даже составили соответствующий акт медицинского освидетельствования. Но после проведения служебной проверки по представлению прокуратуры в больнице был составлен новый акт о том, что Очир Бадмадоржиев от проверки все-таки отказался. Также “Ъ” обнаружил материалы, из которых следует, что господин Бадмадоржиев на момент ДТП работал заместителем начальника МО МВД России «Агинский», ехал в момент ДТП на служебной машине, но после случая с отказом от проверки на опьянение был уволен из полиции. Сейчас он судится с МВД, пытаясь восстановиться в должности.

Иван Буранов