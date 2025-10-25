Песков: Путин даже самого «жалкого» главу государства не называет таковым

Президент Владимир Путин всегда уважительно относится к коллегам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, «даже самого жалкого главу государства» господин Путин «никогда не называл таковым». О ком идет речь, представитель Кремля не уточнил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин»,— рассказал ТАСС Дмитрий Песков, говоря о границах допустимого в медиа.

Пресс-секретарь уверяет, что президент России «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств и (уважительно.— "Ъ") относится к своим коллегам».

Господин Песков говорил, что для Владимира Путина «непостижимо», когда иностранные лидеры делают оскорбительные заявления в адрес других первых лиц государства. Так он отреагировал на слова экс-президента США Джо Байдена, который называл господина Путина «убийцей». Нынешний американский президент Дональд Трамп в июле заявил, что считает президента России «суровым парнем».