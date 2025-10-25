Собянин рассказал о планах по восстановлению Донецка и Луганска в 2026 году

В 2026 году Москва продолжит восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

В Донецке планируется ремонт инженерных сетей, дорог и общественных пространств, будет обновлено образовательное учреждение. В Луганске работы охватят 43 здания, включая 37 многоквартирных домов, одно административное здание, объекты здравоохранения, культуры и три образовательных учреждения.

Сергей Собянин отметил, что с 2022 года Москва помогает городам-побратимам. «Чтобы их жители, несмотря ни на что, спали в теплых домах, продолжали учиться, получать медицинскую помощь», — добавил мэр (цитата по mos.ru).