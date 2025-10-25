Отношения между Россией и Индией укрепляются на фоне введения США торговых пошлин. Об этом The Times заявил профессор Раджан Кумар из Университета Джавахарлала Неру в Дели. По словам ученого, «пророссийские настроения усилились после действий (президента США Дональда) Трампа».

Собеседник издания отметил, что дефицит доверия возник в отношениях между Индией и США по двум причинам. Первая — введение пошлин на индийские товары, вторая — заявления американского президента о своей роли в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном. Дели называл введение пошлин несправедливым и не подтверждал посреднические усилия господина Трампа в мирном урегулировании.

«Народные настроения очень пророссийские», — сказал профессор Кумар, отметив, что тон задают СМИ.

The Times отмечает, что в XX веке в Индии были сильны просоветские настроения.