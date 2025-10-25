СКА постучал снизу

Хоккеисты СКА после длительной серии неудач в чемпионате КХЛ добились крупного успеха - разгромили на своей площадке «Сочи» со счетом 8:1. Хет-триком отметился 19-летний форвард армейской команды Матвей Короткий. Главный тренер СКА Игорь Ларионов призвал не придавать победе большого значения, поскольку проблем в игре петербуржцев еще хватает.

Хоккейный матч СКА – «Сочи»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА – «Сочи»

Фото: ХК СКА

СКА, хоть и погрузил своих болельщиков в глубокую печаль, проиграв восемь из девяти последних матчей, но те в пятницу все же заполнили Ледовый дворец. Вера в то, что армейцы обыграют «Сочи», последнюю команду «Запада», была велика. При ином исходе даже трудно представить, какие события могли произойти в клубе. Нельзя же все время терпеть поражения.

У хозяев льда все сразу уже пошло на лад. Две шайбы в первом периоде были заброшены за 40 секунд. Это то самое везение, о нехватке которого не раз говорил главный тренер армейцев Игорь Ларионов. Поймал кураж в этот вечер нападающий Матвей Короткий, забросивший в итоге три шайбы. Одна из них оказалась в воротах гостей, когда СКА играл в меньшинстве. Редчайший случай: в этом же меньшинстве хозяева поразили ворота «Сочи» еще раз - отличился форвард Михаил Воробьев. После долгого перерыва, с конца сентября, зажег красный свет за чужими воротами американский нападающий Рокко Гримальди, реализовавший штрафной бросок.

Словом, у петербуржцев все получалось, а у южан не получалось ничего. Они даже дважды меняли вратаря. После четырех пропущенных шайб ворота «Сочи» покинул Алексей Шетилин, уступивший место Максиму Третьяку, внуку легендарного вратаря Владислава Третьяка, который, кстати, выступал с Игорем Ларионовым за ЦСКА и сборную СССР. Третьяк за 8 минут пропустили три шайбы, и его поменяли обратно на Щетилина. Тот до финальной сирены только однажды капитулировал перед армейцами. Сочинцы сумели ответить одной шайбой, которая была заброшена при счете 8:0 в пользу СКА, что больше всего огорчило голкипера хозяев Сергея Иванова, у которого сорвался «сухарь».

После матча Игорь Ларионов много говорил о том, что этой победе не надо придавать большого значения, потому что в хоккее случается всякое. Его порадовал больше не счет, а то, что команда старалась играть в тот хоккей, в который просят ее играть тренеры - с быстрым пасом, перемещениями, бросками. В такой ситуации, в какой оказался СКА, отметил тренер, важно «не слишком высоко подниматься и не слишком низко падать». Главное - верить в то, что ты делаешь. А появились ли сдвиги в игре СКА, и сумели ли игроки стряхнуть себя неуверенность и скованность, мешавшие им играть в свою силу, покажут следующие матчи. 29 октября армейцы примут на своей площадке «Сибирь», а потом им предстоят дома и на выезде встречи с лидерами КХЛ - «Локомотивом», московским «Динамо», «Шанхаем Дрэгонс», «Авангардом».

Победа над «Сочи», долгожданная и убедительная, не позволила СКА вернуться в «зону плей-офф» Западной конференции - команда Ларионов занимает девятое место, уступая два очка ЦСКА. «Локомотив», возглавляющий таблицу, опережает петербуржцев на восемь очков.

Кирилл Легков