Куратор Треповой объявлен в международный розыск по делу об убийстве Татарского

Бывший брянский журналист Роман Попков (внесен в перечень террористов и экстремистов) объявлен в международный розыск по делу о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный блогер Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС. Агентство указывает, что, согласно поступившим в редакцию документам, у разыскиваемого двойное гражданство.

«Скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск», — приводит ТАСС выдержку из материалов.

По делу о теракте к 27 годам колонии была приговорена Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов). Бывший журналист, которого следствие считает ее куратором, был заочно арестован.