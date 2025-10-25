ТАСС: умер дроппер из дела певицы Ларисы Долиной

Один из участников мошеннической схемы, жертвой которой стала певица Лариса Долина, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно материалам, в 2024 году на счет Александра Келдыбаева поступили 5 млн руб. и 10 млн руб. со счета артистки. «В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер», — приводит агентство цитату из документов. В связи со смертью ответчика производство по делу в отношении него прекращено. В документах, на которые ссылается ТАСС, также говорится, что всего в преступной схеме участвовали 10 расчетных счетов дропперов.

Следствие оценило ущерб от действий мошенников в более чем 317 млн руб.: 175 млн рублей были похищены, также певицу лишили права на квартиру стоимостью около 138 млн рублей. В сентябре суд постановил вернуть недвижимость артистке.