Глава Лобненского ОПС арестован по делу о хищениях у участников спецоперации

Московский Басманный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил главу Лобненского ОПС Владимира Бардина в СИЗО. Его обвинили в хищении денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. Дело возбуждено по статье об участии в преступной группировке (ч. 2 ст. 210 УК). Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

9 октября Следственный комитет объявил троих обвиняемых по данному делу в международный розыск. Всего арестованы более 30 человек, в том числе сотрудники полиции, зазывалы и таксисты. По версии следствия, мошенники искали среди пассажиров участников СВО, после чего подставные таксисты подвозили их до необходимых мест по завышенному тарифу, вымогали деньги и похищали банковские карты. Полицейские, в свою очередь, отказывались возбуждать уголовные дела. Общий ущерб по делу составил 4 млн руб.

Лобненское ОПС, уточняет агентство, это криминальная структура, возникшая в 1990-е годы. Основал группировку отец задержанного — Игорь Бардин.