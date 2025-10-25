Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в октябре

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Коламбусе и закончилась победой гостей со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1).

В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39), российский нападающий Александр Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У «Блю Джекетс» шайбу забросил Дентон Матейчук (51).

Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне-2025/26. Этот гол для 40-летнего россиянина стал 899-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Он повторил рекорды канадца Уэйна Гретцки по голам в октябрьских матчах (126) и в третьих периодах матчей чемпионатов НХЛ (336). Также Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере: эта шайба стала для хоккеиста 137-й.

«Вашингтон» занимает третью строку в турнирной таблице Столичного дивизиона с 12 очками после 8 матчей. «Коламбус» располагается на последней, 8-й строке, получив 6 очков в 7 играх. В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 26 октября встретится с «Оттавой», «Коламбус» в тот же день сыграет с «Питтсбургом».