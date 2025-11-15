Сегодня исполняется 74 года директору ФСБ России Александру Бортникову

Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

— Уважаемый Александр Васильевич! Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения! Сегодня вопросы безопасности вышли далеко за пределы сугубо профессиональной сферы и затрагивают все без исключения аспекты жизни государства и граждан. Как руководитель крупного банка, хочу выразить особую благодарность Вам и Вашим коллегам прежде всего за эффективное взаимодействие в оперативном раскрытии мошеннических и других преступных деяний в финансовой сфере, поддержку в нейтрализации киберугроз, обеспечении надежного функционирования цифровой инфраструктуры и прозрачности финансовых потоков. Все это чрезвычайно важно для экономической стабильности и конкурентоспособности современной России. Убежден, что благодаря Вашему авторитету, исключительному профессионализму, уникальным знаниям и огромному опыту Федеральная служба безопасности будет и в дальнейшем успешно способствовать не только отражению внешних и внутренних угроз и вызовов, но и реализации ключевых задач социально-экономического развития России. Желаю Вам, уважаемый Александр Васильевич, дальнейших успехов в Ваших трудах на благо Отечества, крепкого здоровья и благополучия! С неизменным уважением!

16 ноября исполняется 50 лет губернатору Кемеровской области — Кузбасса Илье Середюку

Илья Середюк

Фото: пресс-служба губернатора Кузбасса Илья Середюк

Фото: пресс-служба губернатора Кузбасса

Его поздравляет председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков:

— Уважаемый Илья Владимирович! Вы возглавляете один из крупнейших индустриальных центров России, который по праву называют энергетическим сердцем нашей страны. Но очень важно, что сегодня здесь большое внимание уделяется поддержке культуры. Вы на деле доказали, что это стратегический ресурс для развития. В регионе ремонтируются ведущие сцены, фестиваль «Кузбасс театральный» стал визитной карточкой Сибири. Губернаторские премии и гранты позволяют деятелям культуры с уверенностью смотреть в будущее. Все это создает притягательный образ территории как современного центра творчества и просвещения. Желаю Вам и дальше успешно решать самые смелые задачи, чтобы Ваши земляки могли гордиться, что живут в таком сильном и перспективном регионе! Пусть Ваш дом будет полной чашей, все родные будут здоровы и счастливы, а Вам на все хватает сил и времени! С юбилеем!

